Gremio nega matrimonio a Douglas Costa | lui si vendica sui social

(Di giovedì 9 dicembre 2021) PORTO ALEGRE (Brasile) - Mancano poche ore alla sfida decisiva in ottica salvezza per il, che stanotte affronterà l'Atletico Mineiro capolista e già vincitore del campionato per giocarsi le ...

sportli26181512 : #Gremio nega matrimonio a #DouglasCosta, lui si vendica sui social: A due giorni dall'ultima giornata di campionato… - VascoJuve : 'PROFISSIONALISMO' -

Corriere dello Sport

Douglas Costa, ancora di proprietà della Juve (che ha tempo fino alla fine dell'anno per richiedere il suo rientro alla base), non avrebbe però gradito il rifiuto. Il ...A due giorni dall'ultima giornata di campionato, la sfida salvezza decisiva contro l'Atletico Mineiro, il brasiliano voleva andare a festeggiare le nozze: il club gli ha detto no ...