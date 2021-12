Green pass, «revocato ai positivi»: atteso l'ok del Garante della Privacy. Il ministero della Salute spinge per una norma europea (Di giovedì 9 dicembre 2021) «Green pass revocato ai positivi al Covid»: si va verso l'ok del Garante della Privacy. E il ministero della Salute spinge per una norma europea. Il ministero,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 dicembre 2021) «aial Covid»: si va verso l'ok del. E ilper una. Il,...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Covid e il boom di contagi: è corsa alla terza dose. Pfizer: "Booster protegge dalla variante Omicron" A dare lo sprint alla campagna è stata anche l'entrata in vigore del decreto che ha introdotto il super green pass e l'abbassamento della validità della certificazione verde da 12 a 9 mesi. Con l'...

Papa Francesco ancora una volta contro la corruzione: 'Ripresa e sviluppo con il risanamento della società' Il Green pass era rimasto attivo: si scopre un errore nel sistema da correggere Indicendo ufficialmente il Giubileo straordinario della misericordia, l'11 aprile 2015, Francesco rivolse un invito ...

Negazionista ed estremista no vax: chi era l’insegnante che ha sterminato la sua famiglia Aveva falsificato numerosi certificati di vaccinazione, compreso quello della moglie che era stata scoperta dal suo datore di lavoro. Di qui la strage ...

Le Regioni che andranno in zona gialla da lunedì: come cambiano le regole I dati di oggi sulla pandemia sono quelli su cui si baserà l’Istituto superiore di sanità per il suo consueto monitoraggio settimanale e che ...

