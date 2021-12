Green pass: multati in 619 nel giorno dell'Immacolata, quasi 4mila perché senza mascherina (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 126.191 le persone controllate dalle forze di polizia per verificare il possesso del Green pass nella giornata dell'8 dicembre: di queste, 619 sono state sanzionate poiché erano sprovviste del certificato mentre nei confronti di... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 126.191 le persone controllate dalle forze di polizia per verificare il possesso delnella giornata'8 dicembre: di queste, 619 sono state sanzionate poiché erano sprovviste del certificato mentre nei confronti di...

