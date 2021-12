Green pass, l'8 dicembre 126mila controlli e quasi 3.900 sanzioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 126.191 le persone controllate dalle forze di polizia per verificare il possesso del Green pass nella giornata dell'8 dicembre. Le sanzioni sono scattate per 619 cittadini sprovvisti del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 126.191 le persone controllate dalle forze di polizia per verificare il possesso delnella giornata dell'8. Lesono scattate per 619 cittadini sprovvisti del ...

