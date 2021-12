Green pass, il ministero della Salute al lavoro per revocarlo a chi risulta positivo: “In attesa del via libera del Garante della Privacy” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il ministero della Salute corre ai ripari. Dopo le diverse segnalazioni sul fatto che i Green pass di persone vaccinate e poi risultate positive al Covid restino attivi, come nel caso di un milanese ‘beccato’ in albergo anche se in quarantena, il governo fa sapere di essere al lavoro per attivare la temporanea revoca del certificato alle persone che, già vaccinate, risultino in seguito positive al virus. “Al momento questo tipo di revoca non è prevista dalle norme europee in alcun Paese, ma vige la legge secondo cui un positivo al virus commette un reato se viola la quarantena”, spiegano fonti di governo. Il ministero della Salute, che sta spingendo per una norma a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilcorre ai ripari. Dopo le diverse segnalazioni sul fatto che idi persone vaccinate e poite positive al Covid restino attivi, come nel caso di un milanese ‘beccato’ in albergo anche se in quarantena, il governo fa sapere di essere alper attivare la temporanea revoca del certificato alle persone che, già vaccinate, risultino in seguito positive al virus. “Al momento questo tipo di revoca non è prevista dalle norme europee in alcun Paese, ma vige la legge secondo cui unal virus commette un reato se viola la quarantena”, spiegano fonti di governo. Il, che sta spingendo per una norma a ...

