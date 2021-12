Green pass dal 6 agosto 2021: come averlo e dove scaricarlo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il Green pass, al via dal 6 agosto 2021 in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi. come SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare il Green pass avviene attraverso il sito www.dgc.gov.it, dove inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 dicembre 2021) Mancano poche ore al semaforo verde per quanto riguarda il, al via dal 6in Italia. La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa: una novità che tanto ha fatto discutere, ma che presto potrebbe essere realtà anche per treni, aerei e navi.SI SCARICA? Il modo più semplice per scaricare ilavviene attraverso il sito www.dgc.gov.it,inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’avvenuta certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo) è possibile recuperare ...

Advertising

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - lorepregliasco : Ci sarebbe da chiedersi quanti voti stiano bruciando a destra continuando a lisciare il pelo ai no vax e a portare… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - IlContribuente : @PierreDBorrelli @MinutemanItaly Ma no, non capite, è solo un invito a curare le proprie case, con dolcezza. Proprio come il green pass - Mania48Mania53 : RT @AzzurraBarbuto: Da gennaio abbiamo incamerato oltre 63mila clandestini,giunti da aree in cui il virus imperversa.Non hanno il green pas… -