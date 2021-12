Gravina | «Italia-Macedonia si giocherà a Palermo | sarà una grande opportunità»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport a margine della festa per il ricordo di Paolo Rossi PAOLO ROSSI – «Oggi è una giornata importante, di riflessioni e di ricordo. Didolore nel ricordare dopo un anno dalla scomparsa Paolo Rossi, che ci manca con la sua dolcezza e il suo sorriso. Siamo qui per ricordarlo e ringrazio di cuore il presidente Infantino che ha voluto dimostrare come il calcio ha unasensibilità rimettendo insieme i vecchi compagni e amici, quei campioni straordinari che hanno condiviso ogni momento con lui. Essere qui a Zurigo insieme è un atto doversoo per ricordare un uomo straordinario».– «Abbiamo voluto fare una scelta e l’abbiamo condivisa con il ct Mancini. Volevamo chiudere con il 2021, volevamo ...

...come teatro della sfida valida per i play off Mondiali trae Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Ad annunciarlo è stato il presidente della FIGC Gabriele: 'Ci ...Queste le parole del presidente: 'Ci siamo confrontati con Roberto Mancini e abbiamo ... a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l'. ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Era nell’aria, adesso è ufficiale, sarà il Renzo Barbera di Palermo ad ospitare la semifinale del playoff valevole per l’acce ...Il numero uno della FIGC ha parlato da Zurigo dove è stato organizzato un evento dedicato alla memoria di Paolo Rossi ...