Grave lutto nel mondo del cinema | è morta Lina Wertmuller

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si è spenta in una fredda notte invernale romana, lei che era nata il 14 agosto 1928, la grandiosa regista. Aveva 93 anni e con i suoi occhiali bianchi aveva conquistato Hollywood per il suo piglio aristocratico e mediterraneo, per le sue battaglia socialiste e per le sue scelte rivoluzionarie, come far interpretare ad una giovane Rita Pavone il discolo Gianburrasca, rivendicando i diritti della donna neldel. Il suo nome è legato a doppio filo al capolavoro per eccellenza delitaliano degli anni Settanta “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, una commedia ironica e tagliente che fa anche di un insulto, la famosa “buttana industriale” amata da Giancarlo Giannini, segno di un’epoca tesa, figlia di un Sessantotto che aveva in parte fallito la ...