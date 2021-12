“Grande Fratello Vip 6”, la buona notte sotto le lenzuola di Alex Belli e Soleil Sorge (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip 6” Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più intimi. Dopo la crisi e i forti dubbi a parte, i due non rinunciano alla loro buonanotte. Prima si baciano davanti alle telecamere poi scompaiono sotto le lenzuola. Si travedono solo le mani unite e il resto lascia tanto spazio all’immaginazione. Il tutto mentre Davide Silvestri dorme… Come la prederà Delia Duran? Che ci fosse una Grande intesa tra i due era palese, ma adesso Alex e Soleil si stanno spingendo sempre più oltre. Tutto è cominciato quando Sorge in piena notte ha chiamato Alex e lo ha invitato a stare a letto con lei: “Vieni, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella Casa del “Vip 6”sono sempre più intimi. Dopo la crisi e i forti dubbi a parte, i due non rinunciano alla loro. Prima si baciano davanti alle telecamere poi scompaionole. Si travedono solo le mani unite e il resto lascia tanto spazio all’immaginazione. Il tutto mentre Davide Silvestri dorme… Come la prederà Delia Duran? Che ci fosse unaintesa tra i due era palese, ma adessosi stanno spingendo sempre più oltre. Tutto è cominciato quandoin pienaha chiamatoe lo ha invitato a stare a letto con lei: “Vieni, ...

