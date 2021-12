Governo, stanziato un miliardo extra contro il caro bollette nel 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il 2022 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette energetiche. Lo stanziamento è di un miliardo più di quanto previsto finora. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delleenergetiche. Lo stanziamento è di unpiù di quanto previsto finora. ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo stanziato Governo, stanziato un miliardo extra contro il caro bollette nel 2022 Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il 2022 3,8 miliardi per calmierare gli aumenti delle bollette energetiche. Lo stanziamento è di un miliardo più di quanto previsto finora. ...

Turismo organizzato al collasso: a rischio 13 mila imprese e 86 mila posti Le associazioni denunciano che gli aiuti governativi sono arrivati con il contagocce e, di fatto, a fronte di una perdita del settore in 20 mesi pari a 20,5 miliardi, il Governo ha stanziato ad oggi ...

Astoi Confindustria Viaggi: turismo organizzato fermo da 2 anni, subito interventi mirati "Servono interventi e sostegni specifici per salvare un settore che genera un volume d’affari di oltre 13 miliardi l’anno. Sono a rischio 13mila imprese e 86mila addetti".

Ater Rieti, per l'abbattimento delle barriere architettoniche la Regione Lazio stanzia oltre 800 mila euro RIETI - «La Regione Lazio - annuncia il consigliere regionale reatino, Fabio Refrigeri - ha stanziato 832 mila euro a favore dell’Ater di Rieti per interventi ...

