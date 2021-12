**Governo: Letta, 'non so se maggioranza avanti dopo Draghi'** (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non lo so se questa maggioranza andrebbe avanti dopo di lui. So che questa è una maggioranza molto difficile, fa fatica a stare insieme e se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti". Così Enrico Letta ad Atreju a chi gli chiede se la maggioranza terrebbe senza Mario Draghi premier. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Non lo so se questaandrebbedi lui. So che questa è unamolto difficile, fa fatica a stare insieme e se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti". Così Enricoad Atreju a chi gli chiede se laterrebbe senza Mariopremier.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Letta Cgil e Uil confermano lo sciopero generale del 16 dicembre ma escludono i settori su cui c'è lo stop dell'authority Una mobilitazione che ha spaccato la maggioranza di governo. Enrico Letta ha spiegato, a sorpresa, di non essere d'accordo con la decisione. 'I sindacati fanno il loro mestiere. Lo sciopero generale? ...

Macché Berlusconi al Quirinale, se va bene (forse) senatore a vita ... stavolta in linea con Giuseppe Conte e il M5S, mentre Letta resta sul maggioritario. Visti i ... sulla base dei voti presi, cercare le alleanze per il Governo. Per qualche anima è troppo poco? Ci ...

Invalidità civile: mossa di Draghi sull'assegno. Chi esulta? Dopo le proteste il Governo Draghi è intervenuto tempestivamente contro la stretta dell'Inps sull'assegno di invalidità. Cosa è successo e cosa accadrà ora.

Pd: Letta, 'in prossima legislatura al governo solo se vinciamo' Roma, 9 dic. Al governo nella prossima legislatura ci andiamo solo se le elezioni le vinciamo. L'idea che noi dobbiamo andare al governo sempre per me è molto n ...

