Governo: Letta, 'elezioni anticipate blocco che non ci possiamo permettere' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic (Adnkronos) - "In una situazione eccezionale è bene che il o la presidente della Repubblica venga eletto da una larga maggioranza, sarebbe contraddittorio se venisse eletto con una maggioranza stretta". Lo ha detto Enrico Letta a Corriere Tv. "Sarebbe sbagliato se l'anno prossimo sarebbe un anno con una crisi politica, significa sei mesi di blocco, non ce lo possiamo permettere. Le elezioni sono già previste nella primavera del 2023", ha aggiunto il segretario del Pd.

