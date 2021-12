Governo: da Cdm ok a dlgs su qualifiche professionali navigazione interna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Il decreto era già stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021. Il testo finale tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata dopo il Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento dellenel settore dellae che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Il decreto era già stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021. Il testo finale tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari". Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata dopo il Cdm.

