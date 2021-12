Governo: al via Cdm a P.Chigi, sul tavolo anche misure contro caro bollette (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) – E’ appena iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo dovrebbero approdare anche misure per contrastare il rincaro delle bollette. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) – E’ appena iniziato a Palazzoil Consiglio dei ministri. Suldovrebbero approdareper contrastare il rindelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Internazionale : Nel novecento, migliaia di bambini indigeni in Canada sono stati portati via dalle famiglie e trasferiti nelle scuo… - petergomezblog : Covid, in Germania 446 morti in 24 ore: mai così tanti da febbraio. Il governo: “Situazione drammatica”. L’Austria… - christianrocca : Operetta Quirinale Lo scenario da incubo nel caso i partiti decidessero di rimuovere Draghi dal governo… - Guzzi19958320 : RT @Dayne999: Ammettiamo che non siano dati sottostimati. Vuol dire due morti al giorno. Ogni giorno, tutti i giorni, due persone sane in… - Fernando_Liuzzi : RT @ilriformista: I documenti segreti confermano: l’attentato del 9 ottobre 1982 alla #Sinagoga di #Roma era stato annunciato eppure quel g… -