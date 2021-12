Google, dona 20 mln per sostenere l'economia sociale europea (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Google.org, la divisione filantropica di Google, annuncia oggi una donazione di 20 milioni di euro attraverso il Google.org Social Innovation Fund. Il gigante del web spiega che l'obiettivo della donazione è sostenere gli imprenditori impegnati nel sociale in tutta Europa che appartengono a comunità più vulnerabili. Questa Iniziativa fa seguito al lavoro svolto negli ultimi 10 anni con Google for Startups, le impact Challenge di Google.org e gli oltre 10 milioni di euro in donazioni di Google.org a supporto di imprese sociali negli ultimi 3 anni. Tra le realtà supportate da Google.org anche l'italiana Colory, "uno spazio che vive sui social, creato da e per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) -.org, la divisione filantropica di, annuncia oggi unazione di 20 milioni di euro attraverso il.org Social Innovation Fund. Il gigante del web spiega che l'obiettivo dellazione ègli imprenditori impegnati nelin tutta Europa che appartengono a comunità più vulnerabili. Questa Iniziativa fa seguito al lavoro svolto negli ultimi 10 anni confor Startups, le impact Challenge di.org e gli oltre 10 milioni di euro inzioni di.org a supporto di imprese sociali negli ultimi 3 anni. Tra le realtà supportate da.org anche l'italiana Colory, "uno spazio che vive sui social, creato da e per ...

