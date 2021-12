Giuntoli | «La decisione del Leicester di non sottoporsi a tampone? Possiamo solo accettarla»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel prepartita di Napoli-, ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Una vigilia frenetica. C’è preoccupazione per i positivi nel? «La nostra posizione è ovviamente quella di accettare ladeldi non fare un ulteriore, dobbiamo cercare di pensare alla partita, abbiamo la possibilità di qualificarci». Partita da dentro o fuori. Può essere meglio a livello mentale? «Dobbiamo cercare di ripetere le ultime prestazioni e cercare anche il risultato. Siamo contenti delle prestazioni e di aver ritrovato Malcuit in grande spolvero, come Lobotka e un ritorno importante di Mertens, nelle difficoltà stiamo cercando di arrangiarci bene e affrontare tutto quello che c’è da risolvere». Bisogna stare tutti uniti. «La ...