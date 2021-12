Giuntoli a Dazn: «Non ha senso rinforzarsi sul mercato di gennaio, aspettiamo i rientri degli infortunati» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel prepartita di Napoli-Leicester, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Dazn. “Mi auguro di vedere il Napoli delle ultime gare, con quelle prestazioni ma speriamo di fare anche risultato”. Sulla possibilità che il Napoli si rivolga al mercato, a gennaio, per rinforzare la squadra: “Il Napoli ha veramente tantissime assenze, rinforzare una squadra quando poi devono rientrare gli altri non ha senso. Siamo contenti delle prestazioni di Malcuit che aveva giocato poco, di Lobotka, del rientro di Mertens. Spalletti ha detto che ha ritrovato dei titolari e dobbiamo credergli”. Su Osimhen: si possono accorciare i tempi? “Lo dovranno dire i medici, lui sta molto meglio, sta facendo già un po’ di cose in campo e vediamo strada facendo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel prepartita di Napoli-Leicester, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha parlato ai microfoni di. “Mi auguro di vedere il Napoli delle ultime gare, con quelle prestazioni ma speriamo di fare anche risultato”. Sulla possibilità che il Napoli si rivolga al, a, per rinforzare la squadra: “Il Napoli ha veramente tantissime assenze, rinforzare una squadra quando poi devono rientrare gli altri non ha. Siamo contenti delle prestazioni di Malcuit che aveva giocato poco, di Lobotka, del rientro di Mertens. Spalletti ha detto che ha ritrovato dei titolari e dobbiamo credergli”. Su Osimhen: si possono accorciare i tempi? “Lo dovranno dire i medici, lui sta molto meglio, sta facendo già un po’ di cose in campo e vediamo strada facendo”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

allgoalsnapoli : VIDEO - Giuntoli a Dazn: 'Inutile rinforzarsi a gennaio, torneranno gli altri! Osimhen? Già fa qualcosa in campo...… - napolista : #Giuntoli a Dazn: «Non ha senso rinforzarsi sul mercato di gennaio, aspettiamo i rientri degli infortunati» «Se si… - Giulio45137047 : RT @Napoli_Report: #Giuntoli a @DAZN_IT: “Il #Napoli ha tante assenze, rinforzare la rosa quando poi devono rientrare gli altri non ha sens… - 100x100Napoli : #Giuntoli si sofferma sulla squadra prima della sfida contro il #Leicester. - Napoli_Report : #Giuntoli a @DAZN_IT: “Il #Napoli ha tante assenze, rinforzare la rosa quando poi devono rientrare gli altri non ha… -