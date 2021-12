Giulia Salemi stupisce i fan con un nuovo progetto | i dettagli VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021)i suoi fan con un. L’influencer è pronta a lanciare il suobrand, ecco iL’amatissimaè pronta a stupire tutti i suoi fan con un inedito. L’ex gieffina sta per diventare una brillante imprenditrice, molto presto infatti potrebbe lanciare “Goldsand” la sua nuova linea di abbigliamento. E’ davvero un periodo d’oro per la. L’influencer finalmente sta incoronando tutti i suoi sogni, dai nuovi programmi in veste di conduttrice alla realizzazione di un brand di moda ideato e progettato da lei. Leggi anche –> quarto e ultimo appuntamento con zelig anticipazioni giovedi 9 dicembre I fan dellasono ...