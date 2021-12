Girelle di pasta sfoglia con mele e cannella | il dolce velocissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiaramente ad un buonfatto in casa è impossibile dire di no, anche per chi non è un mago dei fornelli. Infatti anche i principianti possono avvicinarsi senza timori al magico mondo dei dolci fatti in casa grazie alla ricetta delledidolci con. Questoè facile e veloce da preparare e risulta perfetto da gustare accompagnato da una calda tazza di tè o da un buon caffè. Super goloso diventerà ilpreferito di tutta la famiglia già dopo il primo assaggio. Non ci credi? ! Gli ingredienti utili sono: 1 mela preferibilmente gialla 1 rotolo direttangolare 3 cucchiai di Zucchero di canna 1 cucchiaino di miele (adoro quello di ...