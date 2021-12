Giovedì all’alba primi incidenti sulle strade | ad Almenno | e ad Alzano con mezzo pesante

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dilungo lebergamasche che, seppur ripulite dalla neve, risultano scivolose per il ghiaccio formatosi nella notte. Poco dopo le 5 adSan Salvatore due persone di 20 e 37 anni sono rimaste ferite, una in modo grave, lungo la sp 14 in uno scontro tra due auto. Sul posto i sanitari dell’Areu e un’automedica che ha portato il ferito in codice rosso all’ospedale. Alle 6.45 invece unè rimasto coinvolto in un sinistro lungo la via Olera adLombardo: il conducente è ferito, ma in modo lieve. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del Comando di Bergamo oltre ai soccorritori del 118 e ai carabinieri di Zogno.