Giovanni Scifoni perché è famoso? Ecco il motivo

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è uno degli attori italiani più popolari. Conosciamolo meglio e vediamo ildi questa sua grande notorietà.(Twitter)Lo abbiamo visto in tantissime fiction di successo, recitando accanto a mostri sacri del cinema italiano. Tante esperienze che hanno consentito adi ottenere una popolarità importante. Una figura simpatica che ultimamente ha ottenuto notorietà con il format Jungla. Questo pomeriggiosarà uno degli ospiti del talk show di Rai 1, Oggi è un altro giorno. Nel salottino di Serena Bortone avrà modo di raccontarsi e magari svelare qualche anticipazione in merito alla seconda stagione della fiction Doc – Nelle tue mani, dove è uno dei protagonisti. Conosciamo ...

Advertising

bloggonotes : #OggiEUnAltroGiorno #9Dicembre Affetti Stabili Massimo Cannoletta, Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Massimiliano R… - altrogiornorai1 : Giovanni Scifoni ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - sasha2deep : #ATWSpoiler watching ep2 and GIOVANNI SCIFONI ECCOTI TVB - trainortardis : guardando il secondo ep di atwi80d e mi ritrovo giovanni scifoni che mi parla di bulloni così de botto, poesia -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Scifoni

Blitz quotidiano

La giornata si concluderà alle 21,30 con lo spettacolo dell'attore. Venerdì 3 dicembre si inizia alle 9,30 con il panel 'Umanesimo digitale: la rotta della fraternità per navigare ...La giornata si concluderà alle 21,30 con lo spettacolo dell'attore. Venerdì 3 dicembre si inizia alle 9,30 con il panel Umanesimo digitale: la rotta della fraternità per navigare ...Giovanni Scifoni è un attore molto conosciuto dagli appassionati delle fiction e non solo . Romano , 45 anni, è stato apprezzato in ...Giovanni Scifoni è uno degli attori italiani più popolari. Conosciamolo meglio e vediamo il motivo di questa sua grande notorietà.