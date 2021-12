Giornata Internazionale della Montagna | cerimonia al Quirinale

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Internazionale del #Volontariato: - enpaonlus : Nella Giornata Internazionale del Volontariato ENPA ringrazia le sue volontarie e i suoi volontari che con la loro… - matteosalvinimi : Nella giornata internazionale delle persone con disabilità il pensiero va ai 4 milioni di italiani con disabilità e… - MarielleDebolle : RT @FrancescoTedes2: Il 9 dicembre è la Giornata Internazionale contro la corruzione. Ricordiamo Floribert Bwana Chui – giovane doganiere c… - FBK_research : RT @comunetn: ???? Come appare il futuro osservato dai monti? ?? Sabato #11dicembre @FBK_research e @trentofestival celebrano insieme la Gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Internazionale

Il Fatto Quotidiano

"Si è svolta, questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione delladella Montagna . Sono intervenuti il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, il Referente per il Manifestodei Giovani per la Montagna, Magda Ciullo, il ...Si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione delladella Montagna. Sono intervenuti il Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, il Referente per il Manifestodei Giovani per la Montagna, Magda Ciullo, il ...Buongiorno, inizia oggi il summit per la democrazia voluto da Joe Biden, mentre continua l’inchiesta sull’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. Due fatti collegati. Anche se ci sono interessi c ...Dai boicottaggi a Balfour fino al trattamento dei prigionieri politici, gli irlandesi e i palestinesi hanno molto in comune ...