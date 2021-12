Giornata Immacolata: dal Papa solo in piazza di Spagna alla neve al Nord. Da Zaki libero all'addio della Merkel (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto in una Giornata. Una Giornata da ricordare, questa Immacolata. Compresa tra la solitudine di Papa Francesco, raccolto in preghiera davanti alla statua della Madonna in piazza di Spagna mentre ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto in una. Unada ricordare, questa. Compresa tra la solitudine diFrancesco, raccolto in preghiera davantistatuaMadonna indimentre ...

Advertising

MusicaTricolore : RT @gianmariacomol1: Contro l'eutanasia, dare senso alla vita (storia di Marcello) - leggoit : #9dicembre #rassegnastampa Giornata Immacolata: il Papa solo in piazza di Spagna, neve al Nord, Zaki libero e l'add… - leggoit : #9dicembre #rassegnastampa Giornata Immacolata: il Papa solo in piazza di Spagna, neve al Nord, Zaki libero e l'add… - Gianni_CGP : RT @Giusy48921432: Buongiorno amici miei cari! Di tutto??serena giornata dell'Immacolata a tutti voi???????????????? - BernyZb : RT @ferraralberto: Maria Madre di Dio e Madre nostra, ci sostenga in ogni giorno della vita, ci aiuti a cercare pace, serenità, ci dia forz… -