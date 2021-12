Giorgia Meloni contro il bando UE che penalizza l’economia italiana (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Unione Europea avrebbe in serbo delle novità che potrebbero intaccare negativamente l’economia del nostro Paese. Stando a quanto riportato in un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, a Bruxelles ci sarebbe l’intenzione di introdurre alcune riforme riguardanti la vendita di alcolici, pratica decisamente proficua per l’Italia. Una decisione, questa, che non ha riscontrato di certo il favore dei politici nostrani, in particolare di Giorgia Meloni, la quale si è immediatamente detta contrariata. Al bando birra e vino, Giorgia Meloni: “Una proposta scellerata” “Dopo la folle proposta di allungare il vino con l’acqua – ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia – la Ue torna con una scelta altrettanto folle: mettere al bando vino e birra, infliggendo l’ennesimo colpo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Unione Europea avrebbe in serbo delle novità che potrebbero intaccare negativamentedel nostro Paese. Stando a quanto riportato in un’Ansa dell’Ultima Ora, infatti, a Bruxelles ci sarebbe l’intenzione di introdurre alcune riforme riguardanti la vendita di alcolici, pratica decisamente proficua per l’Italia. Una decisione, questa, che non ha riscontrato di certo il favore dei politici nostrani, in particolare di, la quale si è immediatamente detta contrariata. Albirra e vino,: “Una proposta scellerata” “Dopo la folle proposta di allungare il vino con l’acqua – ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia – la Ue torna con una scelta altrettanto folle: mettere alvino e birra, infliggendo l’ennesimo colpo a ...

Advertising

bendellavedova : RT @Piu_Europa: “Una tassazione per le aziende legata alla quantita’ di manodopera che si ha in rapporto al proprio fatturato': la ricetta… - Pierannazero : RT @Piu_Europa: “Una tassazione per le aziende legata alla quantita’ di manodopera che si ha in rapporto al proprio fatturato': la ricetta… - emded6 : RT @Paol_pabs: - forzadestra : RT @GiuseppeConteIT: Questa sera ho accettato l'invito di Giorgia Meloni a partecipare all’evento #Atreju21, dove ho risposto alle domande… - Paol_pabs : -