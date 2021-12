Gimbo Tamberi fa volare in alto il Natale che non t'aspetti: il campione ha girato gli spot per le Pro loco (Di giovedì 9 dicembre 2021) FRONTONE Un salto in alto fino al castello di Frontone , tra i luoghi simbolo dei mercatini di Natale della provincia di Pesaro e Urbino. E' Gianmarco Tamberi , il campione di Civitanova, oro nel ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) FRONTONE Un sinfino al castello di Frontone , tra i luoghi simbolo dei mercatini didella provincia di Pesaro e Urbino. E' Gianmarco, ildi Civitanova, oro nel ...

Advertising

zazoomblog : Il super Green pass rovina la festa per Gimbo Tamberi: cerimonia solo su inviti ma diretta su Facebook - #super… - tribuna_treviso : L’oro dei 100 metri, il campione di salto in alto Tamberi e il marciatore Stano si raccontano. Gimbo: «Quell’abbrac… - nuova_venezia : L’oro dei 100 metri, il campione di salto in alto Tamberi e il marciatore Stano si raccontano. Gimbo: «Quell’abbrac… - mattinodipadova : L’oro dei 100 metri, il campione di salto in alto Tamberi e il marciatore Stano si raccontano. Gimbo: «Quell’abbrac… - CorriereAlpi : L’oro dei 100 metri, il campione di salto in alto Tamberi e il marciatore Stano si raccontano. Gimbo: «Quell’abbrac… -