Giletti | intervista al dentista con braccio in silicone | bufera social

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Massimosulla graticolaper la suaal medico no vax – poi vaccinato – diventato famoso per aver offerto alla vaccinazione undi. Dopo la serata di ieri si sono moltiplicati sul web i commenti critici e indignati, tra questi anche quelli del direttore di Radio Rai Andrea Vianello che su Twitter scrive ironico: “Tra poco grande show con l’uomo con ilfinto a cui il vaccino, non fatto, ha rovinato la vita per colpa dei giornalisti cattivi e liberticidi – scrive il giornalista – venghino, siori, venghino. Dopo arriva ‘The elephant man’ dal Dna modificato da Big Pharma direttamente da Kansas City”. Anche Selvaggia Lucarelli qualche giorno prima della messa in onda del programma aveva lanciato una frecciatina a: ...

In seguito è arrivata la replica di Massimo, che ha deciso di non rimanere in silenzio ma ... abbia commentato questa querelle dicendo: 'Mi ha chiamato anche la Lucarelli per un', è ...... talk show no, ma mica solo lì. Monica Maggioni ed Enrico Mentana hanno detto: nel mio tg niente No Vax. In effetti un tg può fare a meno, anche in termini di audience, dell'...Massimo Giletti sulla graticola social per la sua intervista al medico no vax - poi vaccinato - diventato famoso per aver offerto alla vaccinazione un braccio di silicone. Dopo la serata di ieri si so ...Si era presentato al centro vaccinale con un braccio di silicone. Lui sostiene che l'aveva fatto per dare vita ad una provocazione, ma il ...