Gianmaria scoppia a piangere per Aldo Montano: "Non posso pensarci"

A parte Sophie Codegoni e i loro limoni, Gianmaria Antinolfi al GF Vip ha legato moltissimo anche con Miriana Trevisan e Aldo Montano. L'imprenditore napoletano però rischia di perdere uno dei suoi due amici il 13 dicembre. Lo sportivo infatti ha detto che la prossima settimana – con lo scadere del contratto – lascerà la casa di Cinecittà ed è sicuro della sua decisione. Questa scelta di Aldo ha mandato in crisi Antinolfi, che ieri sera è scoppiato a piangere con Valeria Marini, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. "Ragazzi dovete scusarmi se sto così, ma sto soffrendo in questo momento. So bene che ho trovato una persona speciale e resterà per sempre con me. Però il pensiero di svegliarmi la mattina e non trovarlo qua dentro mi fa crollare sono sincero. Lui mi è sempre stato vicino qui ...

GrandeFratello : Scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria ?????? #GFVIP - MondoTV241 : GF Vip, Gianmaria scoppia in lacrime ' Aldo è il mio porto sicuro' #aldomontano #gianmariaantinolfi #gfvip - Giovann45796763 : GIANMARIA L'UNICO PROTAGONISTA IN QUELLA CASA MI PIACE PERCHÉ LUI È SEMPRE GENTILE EDUCATO E AGLI SCOPPIA IL FEGATO… - Amiira48432391 : RT @Gloria938332771: Gianmaria scoppia in lacrime perchè Aldo il 13 probabilmente va via.Sophie le fa una carezza in testa e se ne va, arri… - sonya70766316 : RT @Gloria938332771: Gianmaria scoppia in lacrime perchè Aldo il 13 probabilmente va via.Sophie le fa una carezza in testa e se ne va, arri… -