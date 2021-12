Giancane | ' Io | la musica e Zerocalcare La mia colonna sonora? Scrivo quando sto male'

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Giancane, l'intervista: «Io, la musica e #Zerocalcare. La mia colonna sonora? Scrivo quando sto male» @zerocalcare https://… - leggoit : #Giancane, l'intervista: «Io, la musica e #Zerocalcare. La mia colonna sonora? Scrivo quando sto male» @zerocalcare… - leggoit : #9dicembre #rassegnastampa Giornata Immacolata: il Papa solo in piazza di Spagna, neve al Nord, Zaki libero e l'add… - leggoit : #9dicembre #rassegnastampa Giornata Immacolata: il Papa solo in piazza di Spagna, neve al Nord, Zaki libero e l'add… -

Ultime Notizie dalla rete : Giancane musica

leggo.it

E non faresolo per soldi'. Ee Sanremo in che rapporto stanno? 'Di fissa. Non me ne perdo uno. Un giorno ci voglio andare con un pezzo come dico io'. ®E non faresolo per soldi". Ee Sanremo in che rapporto stanno? "Di fissa. Non me ne perdo uno. Un giorno ci voglio andare con un pezzo come dico io". ®aka Giancane - l'artista romano, 41 anni, ex chitarrista della band Il Muro del canto - che parte dalla sua città, anzi da «dentro il raccordo anulare» ed è catapultato fuori dalla nicchia dell'indie.aka Giancane - l'artista romano, 41 anni, ex chitarrista della band Il Muro del canto - che parte dalla sua città, anzi da «dentro il raccordo anulare» ed è catapultato fuori dalla nicchia dell'indie.