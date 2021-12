GFVip, frase blasfema detta da Miriana? Verranno presi provvedimenti? (Di giovedì 9 dicembre 2021) I nervi dentro la casa del Gf Vip sembrano essere a fior di pelle, soprattutto per alcuni degli inquilini. LEGGI ANCHE: — GFVip, Soleil e il racconto su Nicola: la reazione di Miriana non passa inosservata In un momento di sfogo con Giucas Casella, Miriana Trevisan si è messa a piangere in sauna, le motivazioni sembrano essere due: prima un abbraccio di Soleil a Gianmaria che era giù di morale, e poi perché Aldo Montano sembra intenzionato ad abbandonare la casa il 13 dicembre, insieme ad altri concorrenti che non intendono continuare a partecipare al reality show. Durante lo sfogo, Miriana ha pronunciato una frase discutibile, che ha fatto sollevare polemiche sul web: “Ma Gesù cosa c’è stato a fare? Non dobbiamo essere dei santi, non credo che Dio abbia il tempo di vedere i nostri genitali, ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 dicembre 2021) I nervi dentro la casa del Gf Vip sembrano essere a fior di pelle, soprattutto per alcuni degli inquilini. LEGGI ANCHE: —, Soleil e il racconto su Nicola: la reazione dinon passa inosservata In un momento di sfogo con Giucas Casella,Trevisan si è messa a piangere in sauna, le motivazioni sembrano essere due: prima un abbraccio di Soleil a Gianmaria che era giù di morale, e poi perché Aldo Montano sembra intenzionato ad abbandonare la casa il 13 dicembre, insieme ad altri concorrenti che non intendono continuare a partecipare al reality show. Durante lo sfogo,ha pronunciato unadiscutibile, che ha fatto sollevare polemiche sul web: “Ma Gesù cosa c’è stato a fare? Non dobbiamo essere dei santi, non credo che Dio abbia il tempo di vedere i nostri genitali, ...

