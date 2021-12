GF Vip | pensavate di aver visto tutto? Non è così! Roba da matti | ecco cos’hanno trovato nel bidet e chi è stato

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 9 dicembre 2021) VIDEO A FINE ARTICOLO. Valeria Marini litiga con Sophie Codegoni sulle pulizie. Notte agitata nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo il momento di festa, c’èun duro scontro tra Valeria Marini e Sophie Codegoni. La showgirl ha voluto affrontare l’ex tronista di Maria De Filippi, lamentandosi di una scarsa collaborazione nei turni di pulizia. “Stasera è un giorno particolare, tra due giorni i miei amici se ne vanno via e io volevo stare con loro invece che lavare i piatti?”, ha detto Sophie cercando di giustificarsi. Ma la Marini si è arrabbiata ancora di più: “No, mi spiace… Non rigirare la frittata… Pronto? Connettiti… Devi capire che devi rispettare il tuo turno delle pulizie…”, aggiungendo che tenere pulita la casa è una forma di rispetto. A quel punto Sophie Codegoni ha svelato a Valeria Marini che non avrebbeancora niente ...