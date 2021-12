GF Vip, Miriana Trevisan contro Soleil Sorge: “Sei una malata di mente” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan non scorra buon sangue lo sanno tutti. Ma la situazione anziché migliorare, non fa che peggiorare, con la Trevisan che nelle ultime ore ha sferrato un attacco senza precedenti contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Parlando con alcuni coinquilini, infatti, la show-girl di “Non è la Rai” ha definito Soleil addirittura una malata di mente. GF Vip, Aldo Montano deluso da Manuel Bortuzzo? “Non capisco” Il campione di scherma non è riuscito a trattenere un commento sconcertato di fronte all'ennesima incoerenza del nuotatore GF Vip 6, lo sfogo di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Che nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tranon scorra buon sangue lo sanno tutti. Ma la situazione anziché migliorare, non fa che peggiorare, con lache nelle ultime ore ha sferrato un attacco senza precedentil’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Parlando con alcuni coinquilini, infatti, la show-girl di “Non è la Rai” ha definitoaddirittura unadi. GF Vip, Aldo Montano deluso da Manuel Bortuzzo? “Non capisco” Il campione di scherma non è riuscito a trattenere un commento sconcertato di fronte all'ennesima incoerenza del nuotatore GF Vip 6, lo sfogo di ...

Advertising

CronacaSocial : GF Vip: Biagio D'Anelli molto vicino a Miriana Trevisan, ma fuori della casa è fidanzato, scopriamo chi è. ????… - FRANCESCOASROM7 : @AdrianaVolpeTV Invece Salviamo La Casa Del Grande Fratello VIP Da Quella Pazza Che Tu Sostieni Che Si Chiama Miriana Trevisan - FRANCESCOASROM7 : @TeamGianSole Miriana Falsa Come I Soldi Del Monopoli Dopo Il Grande Fratello VIP Che Vada Dallo Psicologo Per Cura… - lamescolanza : Al 'Grande Fratello Vip' Miriana Trevisan non si fida più di Biagio D'Anelli - peppe844 : #gfvip Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan contro Soleil Sorge: 'Lei mente spudoratamente' -