GF Vip | la reazione del tutto inaspettata di Maria Monsè | avete visto cos’ha fatto? E’ successo dopo la puntata

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Gf Vip, èladelusa dagli altri concorrenti, ha avuto una. Lunedì è andata in onda una nuovadel Grande Fratello Vip. E’ uscita al televoto, Patrizia Pellegrino, entrata due settimane prima. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mostrato quantonelladel venerdì, quando,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la reazione (incredula) di Aldo Montano - SaCe86 : #GFVip, Manuel e Lulù: la notte si fa bollente, la reazione basita di Montano - ParliamoDiNews : GF Vip, Manuel e Lulù: la notte si fa bollente, la reazione basita di Montano #manuel #lulù #notte #bollente… - infoitcultura : GF Vip, Manuel e Lulù: la notte si fa bollente, la reazione basita di Montano - lupecchioli : @UModellista Invece dovrebbero farla e poi, alla prima reazione, indignarsi, strillare di intolleranza, di diritti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip reazione

...22 - CHICAGO FIRE III - PARADISO 20:13 - THE BIG BANG THEORY V - LADEL RAZZO RUSSO 20:36 -... LA COMPETIZIONE 21:15 - QUELLA CASA NEL BOSCO La 5 18:55 - GRANDE FRATELLO19:10 - AMICI DI ...Alla visione di Gianmaria in lacrime, anche Soleil si è commossa sebbene talesia stata ... Aldo, infatti, è tra coloro che avrebbero paventato la scelta di abbandonare il Grande Fratello...Gf Vip, subito dopo la puntata, forse ferita dal comportamento degli altri concorrenti, Maria Monsè ha avuto una reazione inaspettata.Alex pensa di uscire dal programma e lo comunica a tutti i concorrenti del GF Vip, la loro reazione vi farà scoppiare in una grossa risata!