GF Vip, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: "Non posso pensare di svegliarmi senza di te" [VIDEO] (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nell'appartamento di Cinecittà iniziano ad arrivare i primi crolli emotivi fra i concorrenti del reality show. Per qualcuno il 13 dicembre potrebbe essere l'ultimo giorno all'interno della Casa. E oltre a chi ha il desiderio di abbandonare il gioco perché soddisfatto del proprio percorso, c'è un Gianmaria Antinolfi che al contrario non vorrebbe che arrivasse … L'articolo GF Vip, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: "Non posso pensare di svegliarmi senza di te" VIDEO proviene da Velvet Gossip.

