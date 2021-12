GF Vip | Aldo Montano sul massaggio di Manuel a Lulù

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo la messa in onda del programma Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ci sono novità che coinvolgono ciascun concorrente. In seguito alla rottura traSalassié eBortuzzo,era intervenuto in favore di quest’ultimo, fino a che le cose sono cambiate.Bortuzzo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, da tempo ha avuto un flirt con la principessaSalassié. I due da inizio

Advertising

italia_tina : GF VIP 6 Lulù e Manuel, massaggio e riavvicinamento. Cosa pensano Aldo e... #lulu #LuluSelassie #manuelbortuzzo… - MondoTV241 : GF Vip, Gianmaria scoppia in lacrime ' Aldo è il mio porto sicuro' #aldomontano #gianmariaantinolfi #gfvip - infoitcultura : Gf Vip, notte di passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la reazione (incredula) di Aldo Montano - infoitcultura : GF Vip, colpo di scena: Manuel si riavvicina a Lulù, Aldo Montano basito - Spettegulesss1 : RT @Rosa52230421: Aldo e Gianmaria una amicizia veramente bella Una delle amicizie sincere in questo grande fratello vip!!! Spero che cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Aldo

, infatti, è tra coloro che avrebbero paventato la scelta di abbandonare il Grande Fratelloil 13 dicembre, giorno fissato da contratto come fine del reality. Ormai un po' tutti i Vipponi ...Si riaccende la passione al GF6 tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. EMontano appare davvero sconcertato per ciò che sta accadendo dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà. Il giovane ex nuotatore ha riservato ...Grande Fratello Vip 2021: Gianmaria Antinolfi crolla e scoppia a piangere pensando all’eventuale abbandono di Aldo Montano di fronte al prolungamento. Momento malinconia nella casa del Grande Fratello ...Nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha fatto un massaggio sul lato b di Lulù Selassiè. Non sarebbe nulla di strano se solo il ragazzo non avesse chiuso definitivamente i rapporti ...