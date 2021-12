GF Vip 6, Valeria Marini e Sophie Codegoni litigano per le pulizie “ho trovato anche la cacca nel bidet” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rivelazione choc di Sophie Codegoni a Valeria Marini durante una lite per le pulizie al Grande Fratello Vip 6: ha trovato della cacca nel bidet. Durante un litigio per le pulizie Sophie Codegoni ha rivelato a Valeria Marini di aver trovato della cacca nel bidet: l'affermazione, che ha disgustato il pubblico che segue la diretta del programma, è arrivata alla fine di una discussione durante la quale la Marini si è lamentata delle condizioni igieniche della casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi i ragazzi di Amici, il talent di Maria De Filippi, sono stati puniti per aver lasciato le loro stanze in ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rivelazione choc didurante una lite per leal Grande Fratello Vip 6: hadellanel. Durante un litigio per leha rivelato adi averdellanel: l'affermazione, che ha disgustato il pubblico che segue la diretta del programma, è arrivata alla fine di una discussione durante la quale lasi è lamentata delle condizioni igieniche della casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi i ragazzi di Amici, il talent di Maria De Filippi, sono stati puniti per aver lasciato le loro stanze in ...

