Gf Vip 6, Valeria Marini disgustata dalle condizioni della casa: "Ho trovato la cacc* nel bidet, me ne vado" (Di giovedì 9 dicembre 2021) La scarsa igiene presente nella casa del Gf Vip 6 ha raggiunto livelli disgustosi, come ha rivelato la new entry Valeria Marini. Quest' ultima ha sbottato contro gli altri concorrenti, in particolare Sophie Codegoni, dopo aver ritrovato delle feci e delle cicche di sigarette nel bidet, in bagno. Valeria è apparsa davvero furiosa ed ha minacciato di abbandonare la casa qualora la situazione non migliorasse. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano La principessa etiope in passato avrebbe avuto una breve frequentazione con un artista sopra le righe GF Vip, Lulù Salassié e il flirt con un noto rapper italiano

