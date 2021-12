GF Vip 6, sono pronti per uscire dalla Casa: c’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 9 dicembre 2021) . La puntata del 13 dicembre provocherà grosse rivoluzioni nel reality Hanno firmato un contratto che li legava al programma fino al 13 dicembre e per loro, almeno inizialmente, l’accordo era quello. Ma tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono anche uomini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) . La puntata del 13 dicembre provocherà grosse rivoluzioni nel reality Hanno firmato un contratto che li legava al programma fino al 13 dicembre e per loro, almeno inizialmente, l’accordo era quello. Ma tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6anche uomini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Smile_Isa7 : RT @GiuseppeporroIt: Grande Fratello Vip 6, Lulù rivela chi sono i quattro vipponi che lasceranno la Casa il 13 dicembre #gfvip #LuluSelas… - _Ross_83 : RT @TolottoBarbara: Eccoli i vip alla prima della scala all' interno senza museruola ed assembrati ...loro si noi no ??????ma naturalmente lor… - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, Lulù rivela chi sono i quattro vipponi che lasceranno la Casa il 13 dicembre #gfvip… - _V1111V_ : RT @TolottoBarbara: Eccoli i vip alla prima della scala all' interno senza museruola ed assembrati ...loro si noi no ??????ma naturalmente lor… - giorgio757 : RT @TolottoBarbara: Eccoli i vip alla prima della scala all' interno senza museruola ed assembrati ...loro si noi no ??????ma naturalmente lor… -