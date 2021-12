Gf Vip 6, scoppia la lite nella casa: il motivo è da non credere (Di giovedì 9 dicembre 2021) scoppia una nuova lite nella casa del Gf Vip 6, il motivo è da non credere: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo Non c’è tregua nella casa più spiata d’Italia. Le discussioni sono all’ordine del giorno. La convivenza diventa sempre più forzata, soprattutto in seguito ai nuovi arrivi. Con il vecchio gruppo si era L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 9 dicembre 2021)una nuovadel Gf Vip 6, ilè da non: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo Non c’è treguapiù spiata d’Italia. Le discussioni sono all’ordine del giorno. La convivenza diventa sempre più forzata, soprattutto in seguito ai nuovi arrivi. Con il vecchio gruppo si era L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Lulù scoppia in lacrime: il dramma del passato, confessione da brividi - MondoTV241 : GF Vip, Gianmaria scoppia in lacrime ' Aldo è il mio porto sicuro' #aldomontano #gianmariaantinolfi #gfvip - infoitcultura : Jessica Selassié obesa? In crisi scoppia in lacrime al “Grande fratello vip 2021” - infoitcultura : GF Vip 6, Francesca Cipriani è disperata e scoppia a piangere: il motivo - infoitcultura : “Ha lasciato…” Alex e Delia scoppia la bomba: il gesto estremo, Gf Vip a rischio -