GF Vip 6, dopo Soleil Sorge Alex Belli “affronta” il coinquilino: “Sono innamorato anche di te” (Di giovedì 9 dicembre 2021) E Alex Belli continua a far parlare di sé al GF Vip 6. Soprattutto fuori dalla Casa, viste le ultime esternazioni sul rapporto con Soleil Sorge. Si è tolto la maschera l’attore di Centovetrine: dopo aver parlato a lungo di “chimica artistica” con l’influencer ha detto a chiare lettere di essersi innamorato di lei. O meglio, è innamorato di lei e anche di sua moglie Delia Duran che, per la cronaca, ha lasciato la casa di Milano che condividevano pochi giorni fa. Ma ora, a poco dalla nuova diretta che andrà in onda venerdì 10 dicembre 2021, Alex Belli ha parlato con Davide Silvestri. E non solo dei suoi sentimenti verso Soleil, ma facendo ricorso all’ormai famosissima “chimica artistica”, si è detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Econtinua a far parlare di sé al GF Vip 6. Soprattutto fuori dalla Casa, viste le ultime esternazioni sul rapporto con. Si è tolto la maschera l’attore di Centovetrine:aver parlato a lungo di “chimica artistica” con l’influencer ha detto a chiare lettere di essersidi lei. O meglio, èdi lei edi sua moglie Delia Duran che, per la cronaca, ha lasciato la casa di Milano che condividevano pochi giorni fa. Ma ora, a poco dalla nuova diretta che andrà in onda venerdì 10 dicembre 2021,ha parlato con Davide Silvestri. E non solo dei suoi sentimenti verso, ma facendo ricorso all’ormai famosissima “chimica artistica”, si è detto ...

