Da alcuni mesi è possibile incontrare nelle librerie, fisiche e online, un libro appassionante: Giovanni Battista. Un profilo storico del maestro di Gesù (Carocci, 2021) dello studioso Federico Adinolfi, astro emergente degli studi sul Gesù storico. Il libro si segnala in primo luogo per lo stile. Non è stricto sensu un testo divulgativo, è un'opera scientifica, stesa con rigoroso, costante ed esplicito confronto sia con le fonti che con la letteratura critica. Tuttavia tra le righe traspaiono il trasporto e il desiderio di conoscenza dell'autore per l'intricata e fertile vicenda storica dell'ebraismo del I secolo dc. Nel fare storia ci si può innamorare di una tesi preconcetta (ed è un caso non infrequente, quando si fa storia su temi come Gesù, Giovanni Battista).

Ultime Notizie dalla rete : Gesù primo Gesù, primo discepolo e continuatore del movimento di Giovanni Battista Studiando criticamente le fonti emergono non solo nessuna ostilità o contrapposizione, non solo nessuna radicale differenza, ma quel che si delinea è un Gesù primo discepolo e continuatore del ...

'Gesù maestro di ogni virtù', 3° Incontro del percorso per giovani dai 20 ai 35 anni Questa sera, giovedì 9 Dicembre , dopo i primi due incontri ci fermeremo ancora per riflettere insieme. Nel primo incontro aiutati da don Pasquale Paloscia abbiamo riflettuto sul vizio della gola, portando la nostra attenzione sugli appetiti che abbiamo, sull'incapacità di controllare gli appetiti ...

