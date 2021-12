Genoa, Spors sarà il nuovo ds: sarà già presente domani al Ferraris (Di giovedì 9 dicembre 2021) Johannes Spors si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Genoa: il dirigente sarà già in tribuna domani al Ferraris sarà Johannes Spors il nuovo direttore sportivo del Genoa. Il dirigente tedesco, attualmente al Vitesse in Olanda, è atteso per la firma e domani sera siederà in tribuna al Ferraris per vivere da vicino il suo primo derby. Lo riporta Repubblica. Classe ‘ 82 di Heidelberg, Spors si è fatto le ossa all’Hoffenheim ma è soprattutto alla corte di Rangnick al Lipsia che si è fatto conoscere, quindi ha lavorato all’Amburgo prima di passare all’Eredivisie in Olanda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Johannessi appresta a diventare ildirettore sportivo del: il dirigentegià in tribunaalJohannesildirettore sportivo del. Il dirigente tedesco, attualmente al Vitesse in Olanda, è atteso per la firma esera siederà in tribuna alper vivere da vicino il suo primo derby. Lo riporta Repubblica. Classe ‘ 82 di Heidelberg,si è fatto le ossa all’Hoffenheim ma è soprattutto alla corte di Rangnick al Lipsia che si è fatto conoscere, quindi ha lavorato all’Amburgo prima di passare all’Eredivisie in Olanda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

