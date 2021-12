Genoa, Milito sul derby: «Vorrei rigiocarlo. Che emozioni i tre gol» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Diego Milito, ex attaccante anche del Genoa, ha parlato del derby contro la Sampdoria di questo weekend. Le sue parole Diego Milito a Il Secolo XIX ha parlato del derby della lanterna contro la Sampdoria. Le sue parole in vista della stracittadina: GOL derby – «E’ sempre belle fare gol nel derby. Ho vissuto un anno indimenticabile avendo segnato sia all’andata che al ritorno. emozioni che resteranno per sempre dentro. La prima immagine che mi viene in mente è il gol alla Sampdoria nel derby dove giocavano in casa. Ma anche il tris al ritorno non lo dimentico.» derby – «Tutti i derby hanno qualcosa di speciale. Quello di Genova si vive in città tutto l’anno, è troppo importante per i tifosi. A Genova si ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Diego, ex attaccante anche del, ha parlato delcontro la Sampdoria di questo weekend. Le sue parole Diegoa Il Secolo XIX ha parlato deldella lanterna contro la Sampdoria. Le sue parole in vista della stracittadina: GOL– «E’ sempre belle fare gol nel. Ho vissuto un anno indimenticabile avendo segnato sia all’andata che al ritorno.che resteranno per sempre dentro. La prima immagine che mi viene in mente è il gol alla Sampdoria neldove giocavano in casa. Ma anche il tris al ritorno non lo dimentico.»– «Tutti ihanno qualcosa di speciale. Quello di Genova si vive in città tutto l’anno, è troppo importante per i tifosi. A Genova si ...

Advertising

GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - CalcioNews24 : ??Le parole di #Milito sul derby di Genova ?? - tuttoatalanta : Milito ritrova Gasperini: 'A Genoa anno bellissimo, ho grande affetto per lui' - Pieerf_ : Certo che questo genoa senza Milito fa una fatica immane... - EnzoMontaruli : @pietromichi @GIOVANNIPOLLIN2 @Gazzetta_it Milito e Thiago Motta sono stati pagati 40 milioni in due in un'epoca do… -