Gatto si accoccola sulla bara del padroncino 19enne per tutta la durata del funerale: “Pensava che stesse dormendo”, le parole toccanti della sorella (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva dalle Filippine la toccante storia di Terry, un cucciolo di Gatto che è rimasto accoccolato sulla bara del suo padroncino per tutta la durata del funerale. JM Binos, un ragazzo di soli 19 anni, è deceduto lo scorso 13 novembre a causa di una pancreatite. Il giovane era un amante degli animali e nella sua abitazione aveva accolto ben 15 cani e 11 gatti. Come raccontato dalla sorella del ragazzo, in un servizio televisivo andato su 24 Oras Weekend, il micio era abituato a dormire sempre accanto al suo adorato proprietario. “Terry Pensava che mio fratello stesse ancora dormendo e quando l’abbiamo allontanato si è piazzato sulla bara – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Arriva dalle Filippine la toccante storia di Terry, un cucciolo diche è rimastotodel suoperladel. JM Binos, un ragazzo di soli 19 anni, è deceduto lo scorso 13 novembre a causa di una pancreatite. Il giovane era un amante degli animali e nella sua abitazione aveva accolto ben 15 cani e 11 gatti. Come raccontato dalladel ragazzo, in un servizio televisivo andato su 24 Oras Weekend, il micio era abituato a dormire sempre accanto al suo adorato proprietario. “Terryche mio fratelloancorae quando l’abbiamo allontanato si è piazzato– ha raccontato ...

Advertising

scialla__ : Mi sciolgo ogni volta che il mio gatto si accoccola su di me come se fosse ancora un gomitolo, ormai ha 8 anni ma rimane il mio cucciolotto?? - Trtrtr81003804 : RT @AndreaFais: Gatto del chiosco. Mi si accoccola in grembo. A posto. - ormic27 : RT @AndreaFais: Gatto del chiosco. Mi si accoccola in grembo. A posto. - ArenasJeanmarc : RT @AndreaFais: Gatto del chiosco. Mi si accoccola in grembo. A posto. - AndreaFais : Gatto del chiosco. Mi si accoccola in grembo. A posto. -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto accoccola Anche i gatti amano, ecco come dimostrano il loro affetto ai padroni con questi 7 teneri e buffi comportamenti Sui vestiti Infine, spesso il gatto si accoccola sui nostri vestiti. Sembrerebbe a caccia del nostro odore e desideroso di stare vicino a noi anche quando non è in braccio. Quindi, anche i gatti ...

Anche i gatti amano, ecco come dimostrano il loro affetto ai padroni con questi 7 teneri e buffi comportamenti Sui vestiti Infine, spesso il gatto si accoccola sui nostri vestiti. Sembrerebbe a caccia del nostro odore e desideroso di stare vicino a noi anche quando non è in braccio. Quindi, anche i gatti ...

Gatto si accoccola sulla bara del padroncino 19enne per tutta la durata del funerale: “Pensava che… Il Fatto Quotidiano Sui vestiti Infine, spesso ilsisui nostri vestiti. Sembrerebbe a caccia del nostro odore e desideroso di stare vicino a noi anche quando non è in braccio. Quindi, anche i gatti ...Sui vestiti Infine, spesso ilsisui nostri vestiti. Sembrerebbe a caccia del nostro odore e desideroso di stare vicino a noi anche quando non è in braccio. Quindi, anche i gatti ...