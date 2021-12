Gaia Tortora e l’attacco a Giletti per il dentista con il braccio in silicone | VIDEO (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello degli ospiti no vax è il tema mediatico più dibattuto all’interno dei media. Nelle ultime settimane, infatti, non si è parlato solamente di alcune trasmissione Mediaset (in particolare quelle condotte da Mario Giordano e Paolo Del Debbio, ma anche Nicola Porro su Rete4) che proseguono pedissequamente in questa tendenza. Ma anche dei programmi in onda su La7 che, spesso e volentieri, mettono a confronto medici, esperti e scienziato con persone che leggono meme sui social e li prendono come fonte di informazione. E ieri sera a Non è L’Arena, Gaia Tortora ne ha parlato proprio con Massimo Giletti (uno dei grandi “accusati”). Il tutto nel giorno dell’ospitata di Guido Russo, il dentista di Biella che si è presentato in un centro vaccinale con il braccio finto in ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quello degli ospiti no vax è il tema mediatico più dibattuto all’interno dei media. Nelle ultime settimane, infatti, non si è parlato solamente di alcune trasmissione Mediaset (in particolare quelle condotte da Mario Giordano e Paolo Del Debbio, ma anche Nicola Porro su Rete4) che proseguono pedissequamente in questa tendenza. Ma anche dei programmi in onda su La7 che, spesso e volentieri, mettono a confronto medici, esperti e scienziato con persone che leggono meme sui social e li prendono come fonte di informazione. E ieri sera a Non è L’Arena,ne ha parlato proprio con Massimo(uno dei grandi “accusati”). Il tutto nel giorno dell’ospitata di Guido Russo, ildi Biella che si è presentato in un centro vaccinale con ilfinto in ...

