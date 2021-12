Furti su veicoli parcheggiati con arnesi da scasso | tre arresti

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Settecamini hanno arrestato tre giovani romani, due 19enni e un 18enne con le accuse di furto aggravato in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La scorsa notte, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio nel quartiere Ponte di Nona, i Carabinieri hanno controllato numerose autovetture e identificato i relativi occupanti. Durante uno di questi accertamenti, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad una auto con all’interno i tre ragazzi, non residenti in zona, apparsi sin da subito molto nervosi per il controllo. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di trovare, all’interno del bagagliaio, uno zaino contenente numerosidae parti di autovetture appena asportati da alcuni...

