Francy Helena Romeo | protagonisti della storia di copertina del numero di Break Magazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Ognuno di noi è diverso dagli altri, la vera giustizia è essere giudicati in base a ciò che si fa e non ciò che si è. Nella vita, in amore e sulle passerelle”. È quanto raccontano . 36 anni originariatribù Indios inizia a sfilare all’età di 16 anni. Oggi vive in Puglia ed è una compagna e una mamma. Dal 24 Dicembre online, lo speciale Issue che celebra il mese dedicato alla moda. “Abbiamo voluto questoper riempire le lacune nel racconto di chi siamo, di come viviamo, di quanto possiamo essere migliori”, scrive nel suo editoriale il direttore Cristian Nardi. ”È un lungo viaggio illuminato da tante storie, non solocomunità ma di chi ha imparato a vivere, come la più grande ricchezza per rendere tutti migliori e più umani“. L'articolo proviene da City Roma News.