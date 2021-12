Franco Lucia, chi è il papà di Fedez? Età, compagna, moglie, figli, lavoro, origini, quarantena, Instagram (Di giovedì 9 dicembre 2021) Franco Lucia è il papà di Fedez ed è dunque tra i protagonisti della serie The Ferragnez, i cui primi cinque episodi sono disponibili da giovedì 9 dicembre, su Prime Video. Ma chi è Franco Lucia? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e professionale del padre di... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 dicembre 2021)è ildied è dunque tra i protagonisti della serie The Ferragnez, i cui primi cinque episodi sono disponibili da giovedì 9 dicembre, su Prime Video. Ma chi è? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e professionale del padre di...

Advertising

_carmelaiovine_ : RT @itsnicolecn: Lui è il vero protagonista di questa serie, lui è il vero idolo, ladies and gentleman Franco Lucia #TheFerragnezLaSerie h… - therealengie : Ho appena finito di vedere #TheFerragnezLaSerie e capisco #Fedez perché anch’io penso sempre che dietro ogni gioia… - carmenrom_star : RT @itsnicolecn: Lui è il vero protagonista di questa serie, lui è il vero idolo, ladies and gentleman Franco Lucia #TheFerragnezLaSerie h… - Spettatricegfv1 : RT @itsnicolecn: Lui è il vero protagonista di questa serie, lui è il vero idolo, ladies and gentleman Franco Lucia #TheFerragnezLaSerie h… - vivendodinjall : RT @itsnicolecn: Lui è il vero protagonista di questa serie, lui è il vero idolo, ladies and gentleman Franco Lucia #TheFerragnezLaSerie h… -