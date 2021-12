Francia, sondaggio amaro per Macron: la gollista Pécresse lo batterebbe al ballottaggio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vive ore difficili Emmanuel Macron, costretto a fare i conti con uno schema che forse non aveva previsto. E che potrebbe costargli la riconferma all’Eliseo. Finora, infatti, le President aveva ragionato sul ballottaggio contro Marine Le Pen o in alternativa con Èric Zemmour, due candidati che pescano – seppur con diverse sfumature sociali – nel bacino della destra radicale. Chiunque dei due superasse il primo turno, regalerebbe a Macron il ballottaggio ideale. Come infatti accaduto per le presidenziali del 2017, la destra gollista non fa convergere i propri voti su quella cosiddetta estrema. Ma ora i sondaggi più recenti dicono altro, indicando come favorita per l’accesso al secondo turno la gollista Valérie Pécresse. Su di lei convergerebbero i voti di Le Pen e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Vive ore difficili Emmanuel, costretto a fare i conti con uno schema che forse non aveva previsto. E che potrebbe costargli la riconferma all’Eliseo. Finora, infatti, le President aveva ragionato sulcontro Marine Le Pen o in alternativa con Èric Zemmour, due candidati che pescano – seppur con diverse sfumature sociali – nel bacino della destra radicale. Chiunque dei due superasse il primo turno, regalerebbe ailideale. Come infatti accaduto per le presidenziali del 2017, la destranon fa convergere i propri voti su quella cosiddetta estrema. Ma ora i sondaggi più recenti dicono altro, indicando come favorita per l’accesso al secondo turno laValérie. Su di lei convergerebbero i voti di Le Pen e ...

Advertising

SecolodItalia1 : Francia, sondaggio amaro per Macron: la gollista Pécresse lo batterebbe al ballottaggio - nicolettagiust1 : RT @isabbah: Ancora un #sondaggio. Macron in testa con il 25%, Pecresse e LePen al 16%, a seguire Zemmour col 14%. Male Hidalgo al 5%, verd… - isabbah : Ancora un #sondaggio. Macron in testa con il 25%, Pecresse e LePen al 16%, a seguire Zemmour col 14%. Male Hidalgo… - ultimora_pol : #Sondaggi #Francia #Presidenziali Sondaggio di Elabe sul secondo turno: Valérie #Pécresse (#SL|Centro-destra): 52… - falena : RT @gardenews: Per la prima volta un sondaggio in #Francia ipotizza la sconfitta di #Macron alla presidenziali di aprile. La candidata dell… -