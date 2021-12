Francesco Sarcina | papà per la terza volta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021), frontman del gruppo Le Vibrazioni, ha annunciato la nascita della sua prima figlia con la fidanzata Nayra Garibo, modella messicana 25 enne. «E ancora unala vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah.» ha scritto sul suo account Instagram. Il tutto accompagnato da una foto in bianco e nero della neonata tra le braccia del padre. Il messaggio sui social «Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogniin modi così diversi e unici. Grazie vita». Sono queste le altre parole scritte dal musicista, già padre di Tobia, 14 anni, avuto da una relazione rimasta segreta, e di Nina, 6 anni, data alla luce dalla sue ex moglie, l’influencer Clizia Incorvaia. Un caloroso affetto ad attendere ...