Francesco Sarcina papà a sorpresa | sui social l’annuncio con la terza figlia

Francesco Sarcina è diventato papà per la terza volta, e l'ha annunciato ai follower con un post social. Nella foto stringe tra le braccia la sua piccolina e scrive: "E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita". Sulla gravidanza della sua compagna, la modella messicana Nayra Garibo, Sarcina aveva mantenuto il riserbo più assoluto. Ci ha pensato lei, attraverso il suo profilo social, a documentare il pancione in crescita, postando scatti in intimo e senza veli. Lei e il cantante si sono conosciuti in Messico.

